Agenzia ANSA

persone sono state incriminate incon l'accusa di essere coinvolte nell'attentato a Istanbul avvenuto il 13 novembre scorso e che le autorità turche hanno attribuito ai combattenti ...persone sono state incriminate incon l'accusa di essere coinvolte nell'attentato a Istanbul avvenuto il 13 novembre scorso e che le autorità hanno attribuito ai combattenti curdi del ... In Bulgaria cinque incriminati per l'attentato a Istanbul - Europa Cinque persone sono state incriminate in Bulgaria con l'accusa di essere coinvolte nell'attentato a Istanbul avvenuto il 13 novembre scorso e che le autorità turche hanno attribuito ai combattenti cur ...Cinque persone sono state incriminate in Bulgaria con l'accusa di essere coinvolte nell'attentato a Istanbul avvenuto il 13 novembre scorso e che le autorità hanno attribuito ai combattenti curdi del ...