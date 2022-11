(Di sabato 19 novembre 2022) Il, Medaglia d’Oro al Valor Militare, è statodel, Guido Crosetto.si occuperà in particolare delle tematiche inerenti il personale militare con disabilità nonchépromozione nelle scuolestoria e del ruolo delle forze armate.delNel dispositivo di nomina si legge che ilè stato«per le iniziative anche a ...

Secolo d'Italia

Ieri mattina al Comando Provinciale Carabinieri di Asti, il Comandante Provinciale,Paolo Lando, ha consegnato al professor Giorgio Calabrese, la tessera di Socio simpatizzante dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Il riconoscimento viene assegnato a tutti ...Una talea che porta in sé un messaggio di coraggio e legalità consegnata in diretta tv dalSandra Martinelli, dal raggruppamento carabinieri biodiversità. E Zeno commenta: È un ... Il tenente colonnello Gianfranco Paglia nominato consigliere del ministro della Difesa Si tratta del maresciallo A. C., 48 anni, del tenente colonnello F. A. D. P., 57 anni e del luogotenente G. S., 55 anni, tutti nati a Foggia. Oltre a loro sarebbero indagati almeno una dozzina di ...Nozze tra il tenente colonnello Irene Davì comandante del gruppo Carabinieri forestale di Rieti e il tenente colonnello Luigi Aureli ...