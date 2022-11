Il Tar conferma la maxi multa a Google e assolve Apple

(Di sabato 19 novembre 2022)sanzione da 10 milionita per; annullata, invece, quella da 10 milioni inflitta ad. Con due sentenze il Tar del Lazio ha deciso i ricorsi amministrativi proposti daIreland Limited eDistribution Internationale Limited, sanzionate nel novembre dello scorso anno dall’Antitrust per due violazioni del Codice del Consumo, una per carenze informative e un’altra per pratiche aggressive legate all’acquisizione e all’utilizzo dei dati dei consumatori a fini commerciali. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa. LEGGI ANCHE –>Maps indica luoghi accessibili a sedia a rotelle Quanto a, l’Autorità accertò la scorrettezza di due pratiche commerciali consistenti “nell’adozione di un’informativa priva di ...

Il Fatto Quotidiano

