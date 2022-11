Il Sudafrica campione del mondo «punisce» l’Italia

L'Italia torna con i piedi per terra: gli azzurri, nell'ultimo match del trittico novembrino, dopo i brillanti successi su Samoa e Australia, subiscono una lezione daldel mondo, che - addirittura - li triplica nel punteggio. A Genova, di fronte a 26.457 spettatori, finisce 63 - 21 per gli Springboks, 9 mete a 2. Il risultato, pur severo, ...- a Ci sono 42 punti e 7 mete di differenza fra l'Italia, fino ad oggi imbattuta, e il, reduce da due ko,del mondo. Tre anni fa ai Mondiali in Giappone gli Springboks vinsero con 46 punti di scarto in una partita senza storia mentre a Genova il test match è restato ...Dopo le vittorie con Samoa e Australia brutto risveglio per gli azzurri a Genova che nel primo tempo erano alla pari: finisce 63-21. A fine match Bruno ha chiesto alla fidanzata di sposarlo ...AUTUMN NATIONS SERIES - Dopo le vittorie contro Samoa e Australia, l'Italia di Crowley si deve arrendere al Sudafrica Campione del mondo che sbanca il Ferraris ...