(Di sabato 19 novembre 2022) (Adnkronos) – Un prezioso cofanetto in marocchino rosso decorato contenente unautografo di(1544-1595), da poco, arricchirà la già notevole raccolta dell’autore del capolavoro “Gerusalemme liberata” delladi. Il manoscritto, una vera rarità, indirizzato “Al Sig. Don Vincenzo Caracciolo”, permette di individuare con certezza il destinatario del componimento, ancora tra parentesi quadre nell’edizione critica; inoltre lo scritto testimonia il difficile rapporto tra i due personaggi. Ilè accompagnato da un trittico di tre lettere autografe di Alfonso d’Este, Duca di Ferrara, con stampe, indirizzate ale di Leonora d’Este, la nobildonna, della quale il poeta ...

Yahoo Finanza

...di individuare con certezza il destinatario del componimento Un prezioso cofanetto in marocchino rosso decorato contenente unautografo di Torquato Tasso (1544 - 1595), da poco, ...Iniziò così una frequentazione quotidiana: ogni mattina Canova le recapitava undel suo ... di volta in volta, in quel tempo, il volto di Minette, di Delphine, di Juliette. L'amore ... Il sonetto ritrovato di Torquato Tasso acquistato da Biblioteca Nazionale di Napoli VEDI I VIDEO “Le Guignon” di Charles Baudelaire , Baudelaire secondo Valerio Magrelli , Tozzi, la scrittura crudele , Scene da “Con gli occhi chiusi” di Francesca Archibugi (1994) Firenze, 13 novembre ...