Il ritorno di Alan Sorrenti | fuori dalla comfort zone

(Di sabato 19 novembre 2022) Quando era ragazzonon aveva una buona stampa. Era il tempo in cui cantava di vecchi incensieri e di scapigliatissimi turbamenti alternativi, gorgheggiando “Vorrei incontrarti” in falsetto e accompagnandosi con la chitarra in lunghe suites fricchettone. Di lui si diceva che fosse un po’ un “ippiricco”, insomma uno che giocava all’individualista bohémien, in quei tempi bacchettoni e sorvegliati. Poi arrivò la sua seconda vita e fu tutta un’altra musica:si issò su, fino in cima all’edonismo all’italiana dei figli delle stelle, del non so che darei, dell’unica donna per me, viveva in California e aveva assunto la leggerezza e il beato sorriso di chi ha capito come si fa a non farsi male. Poi, poco alla volta,si è dileguato e, a cercarlo, lo si trovava disperso in una remota nuvola di new age, ...