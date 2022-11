Il re del calciomercato | #SerieC | Negli ottavi di #CoppaItalia | vittoria allo scadere per il @PadovaCalc…

Sky Sport

E' questa la decisionect Aliou Cissé, che dovrà fare a meno dell'attaccanteBayern bloccato da un infortunio al tendine. Il giocatore dovrà rimanere fermo per un periodo dai 3 ai 5 mesi, ma ...Commenta per primo Marcus Thuram, obiettivo di mercato dell'Inter, si allontana dall'Italia. Come spiegato da Sportmediaset , il giocatoreBorussia Mönchengladbach è finito nel mirinoBayern Monaco. Calciomercato Juve, cosa cambierà a gennaio La vendita di birra e alcolici sarà vietata negli stadi della Coppa del Mondo in Qatar, ha dichiarato la FIFA in un drammatico cambio di programma dell’ultimo minuto. L’organismo mondiale del calcio h ...Ecco cosa non si può fare in Qatar. I Mondiali di calcio 2022 si giocheranno in Qatar, con tutte le limitazioni del caso. Per mesi si è tentato di trovare un compromesso, ma a pochi giorni dal calcio ...