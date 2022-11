Il Premier britannico Sunak a Kiev accolto da Zelensky sotto la neve

AGI/Vista - IlRishi Sunak si è recato oggi in visita a sorpresa a Kiev. Ad accoglierlo, sotto la neve, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. TwitterIloggi è inaspettatamente volato in Ucraina per quella che è la sua prima visita nel paese invaso dai russi, ad un mese dalla sua elezione. Rishi Sunak a Kiev ha incontrato il ...A Kiev è arrivato a sopresa per una visita il nuovo premier britannico, Rishi Sunak. Zelensky: "Qualsiasi concessione della nostra terra o della nostra sovranità non può essere definita pace" ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...