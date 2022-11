Il Pnrr può essere rivisto E il contributo delle imprese è necessario

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 19 novembre 2022) Nelle moderne economie di mercato la spesa pubblica svolge un ruolo importante come fattore di accelerazione della crescita grazie al sostegno mirato verso settori strategici. Tra le molteplici cause della modesta espansione del pil italiano da due decenni, la bassa intensità della spesa pubblica per investimenti è tra le più rilevanti. Tra il 2009 e il 2019 si è quasi dimezzata da 70 a 40 miliardi l’anno includendo anche la componentepubbliche nazionali emunicipalizzate che incide per oltre la metà del totale. Un andamento negativo che non trova spiegazioni nelle politiche di austerità. Al contrario, gli ingenti residui nel bilancio pubblico e degli enti locali evidenziano una strutturale e crescente incapacità della Pubblica amministrazione di spendere le risorse di cui dispone. L’opportunità offerta dal ...