Il Pd apre il congresso ai non iscritti come Schlein | primarie il 19 febbraio Spunta la candidatura di Bonaccini

(Di sabato 19 novembre 2022) A maggioranza assoluta l’assemblea del Pd ha approvato la modifica allo statuto proposta da Enrico Letta che dà il via alcostituente che dovrà «aprire» e rifondare il partito. Con 553 voti a favore, 21 contrari e 36 astenuti tra delegati in presenza e da remoto, l’assemblea ha di fatto dato il via al percorso che porterà alledel prossimo 19. Una data soggetta a modifiche sulla base di quella da definire per le elezioni Regionali, con la partecipazione, ora possibile, di soggetti nonal partito, ma che «hanno cominciato un lavoro di convergenza con noi – ha detto Letta – con delle regole più semplici che ci consentano di evitare gli ostacoli, forse eccessivi, che abbiamo davanti e con tempi certi». La modifica permette così alla presidente del Consiglio regionale dell’Emilia ...