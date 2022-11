Il Paradiso delle Signore 7 Anticipazioni | Veronica chiude con Ezio mentre Adelaide e Umberto…

Il ritorno di Gloria ha messo in pericolo la coppia formata da Veronica Zanatta ed Ezio Colombo . Le Anticipazioninuove puntate de IlSignore , la soap in onda su Rai 1 , ci rivelano che per i due potrebbe essere in arrivo un amaro epilogo, il medesimo riservato alla contessa Adelaide di Sant'Erasmo e a Umberto ...... la presenza di autobotti a presidio fissoaree interessate (verrà indicato a stretto giro l'...(la parte dalla via Torrente Papardo fino a Tono) e della fascia litoranea dei villaggi di, ...Cambio di programmazione su Rai1 durante il mese di dicembre. Per Il Paradiso delle signore 7 ci saranno delle sostanziali modifiche legate alla messa in onda in daytime, complice l'inizio dei ...Felice di poter tornare a vivere sotto lo stesso tetto con Ezio Colombo, Veronica Zanatti corre da lui ma scopre una terribile verità. Vediamo insieme tutte le Anticipazioni delle nuove puntate de Il ...