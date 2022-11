Il governo non sottovaluti l’importanza strategica di avere in Italia una delle tre sedi del Tribunale Unificato dei Brevetti

Quotidiano Sanità

Una continuità che ha provocato in più di un'occasione reazioni severe da parte delrusso. ... Meloni unica premier donna a Bali malo rivendica: per palazzo Chigi resta "il presidente" ......rappresentata dalla scelta diessere competitivi), quanto il combinato disposto delle varie incapacità, a partire dal responsabile - colpevole n. 1 Enrico Letta (che al fallimento del... Autonomia differenziata. Oggi vertice di Governo: “Non si vuole dividere Paese”. Ma la Campania resta nettamente contraria: “Si vuole danneggiare il Sud” C’è chi lo definisce un progetto pericoloso o addirittura eversivo. Chi, invece, invita alla calma e al confronto. Su un aspetto, però, quasi tutti tendono a concordare: prima ...ANCONA Uffici tecnici sotto pressione. Il terremoto toglie forze ai progetti di riqualificazione urbana finanziati dal Pnrr. La sindaca Valeria Mancinelli in pressing sulla Regione per ...