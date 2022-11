Il derby è gialloverde | il Pioppo Futsal stende l’Altofonte Futsal 4-1

Leggi su filodirettomonreale

(Di sabato 19 novembre 2022) Grande prestazione degli uomini di Mosca che continuano la scia di vittorie consecutive battendo i parchitani delper 4-1. Partita molto tirata fin dai primi minuti con parecchi falli e occasioni sprecate da ambedue le parti. I gialloverdi riescono a sbloccare la partita grazie al portiere Cosimo Maggio che dalla sua area insacca l’estremo difensore avversario, impegnato in fase offensiva, con un tiro che attraversa tutto il campo e si insacca in porta. Il secondo tempo si apre con la rete del capitano Giuseppe Ganci, a cui seguono quelle di Ugo Ventimiglia e Nazareno Franco. Per i parchitani ha segnato Salvo Sanfilippo. Tre punti fondamentali per i gialloverdi visto che la capolista Palermoha riposato in occasione di questa giornata di campionato. Grande entusiasmo dei ...