Il consigliere di Zelensky insiste | «La Russia finirà le risorse entro la primavera»

(Di sabato 19 novembre 2022) «lalaavrà completamente esaurito le sue, indipendentemente dal fatto che l’Iran o qualche altro Paese la aiuterà». È questa la previsione di Mykhailo Podolyak,del presidente ucraino Volodymyr Zelesnky, sull’evoluzione del conflitto. Le sue dichiarazioni sono arrivate nel corso di un’intervista all’emittente ucraina Radio Nv. Il ragionamento delpresidenziale di Kiev è il seguente: se il Cremlino continuerà a non fornire ai suoi militari l’equipaggiamento adeguato per affrontare l’inverno, le truppe saranno demoralizzate, lesi esauriranno più velocemente e nuovi conflitti sorgeranno tra le élite russe. Nel frattempo, la controffensiva di Kiev va avanti: «L’Ucraina non si inginocchierà davanti ai russi. ...

"Qualsiasi teoria del complotto sulla resa ucraina o sui negoziati segreti dell'Occidente con Putin non tiene conto di un piccolo dettaglio: gli ucraini", scandisce il consigliere. L'ex presidente della Russia e attuale vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitri Medvedev, è tornato a parlare del missile caduto in Polonia. "Nessuno, nemmeno i russofobi più incalliti, ..."