Il capitano della Germania Neuer sfida il Qatar | «In campo ai Mondiali con la fascia arcobaleno»

(Di sabato 19 novembre 2022) Ilnazionale di calcio tedesca Manuelscenderà incon la«One love» nelle partite deiche si aprono domani in. La conferma è arrivata direttamente dal portiere del Bayern Monaco, che oggi ha partecipato a una conferenza stampa di aperturacompetizione. Una decisione presa per lanciare un messaggio di inclusione e diversità, soprattutto in seguito alle polemiche dei giorni scorsi sulla situazione dei diritti umani e civili nel Paese che si appresta a ospitare il più grande torneo calcistico al mondo. In, infatti, l’omosessualità è un reato e, nelle scorse settimane, l’ambasciatore deiKhalid Salman l’ha definita «un danno ...

Nel Mondiale in Qatar, l'Inghilterra e il Galles indosseranno la fascia da capitano "One Love" (in sostegno della comunità LGBTQ +), nonostante la FIFA abbia annunciato le proprie fasce ufficiali per ...