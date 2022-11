(Di sabato 19 novembre 2022) Il 18 novembre, infatti, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 il, con i nuovi interventi del Governo per affrontare la crisi energetica, ma non solo. Tra i nuovi ...

Informazione Fiscale

IF: leper il superbonus, fruizione in 10 anni Le principalidella settimana sono arrivate verso la fine, il venerdì sera. Il 18 novembre, infatti, è stato pubblicato sulla ...Tra leci sono dieci attrazioni tra cui Tiger mountain, montagne russe di ultima generazione,... l'ultimo- end del maggio 2010. Un grande progetto dove viene schierata tutta la capacità ... IF WEEK: le novità del Decreto Aiuti quater, superbonus, bonus 150 euro e tetto al contante