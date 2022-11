(Di sabato 19 novembre 2022) Secondo me ilpiùdelè “Implicito” (Vigneti Massa, Monleale). E’perchè è facile (“una Barbera facile” secondo il suo produttore, quel campione di indipendenza di nome Walter Massa): i vini difficili costringono ad assurdi sforzi interpretativi, mentre facilità è quasi sinonimo di felicità. E’perché ha il tappo a vite: ti libera dalla necessità del cavatappi, dalle preoccupazioni intorno al sughero (avrà ceduto sentore al? Si sbriciolerà?). E’perché non è Docg-Doc-Igt: non ha lauree, diplomi, patenti, in etichetta viene fieramente definito “rosso d’Italia” e così sei sicuro che per metterlo in commercio nessuno ha dovuto omaggiare burocrati, compiacere esaminatori, sottomettersi oltremodo al Leviatano. ...

Il Foglio

Queste istanze del Santo Padre hanno poiun felice riscontro il 5 ottobre 2021, in ... In poche parole, si trattava di avere 'nuovo in otri nuovi', per superare le fragilità sociali in ...Qui i malfattori hanno invece infranto completamente il vetro della porta secondaria e, una volta dentro, si sono però dovuti accontentare solo di alcune bottiglie di, non avendodenaro. Ho trovato il vino più libero del mondo È libero perché non è Docg-Doc-Igt: non ha lauree, diplomi, patenti, non si sottomette al Leviatano. È libero perché in bottiglia da litro: in compagnia di un amico come te per nulla astemio ti rispar ...Dal 20 novembre al 18 dicembre per 5 domeniche consecutive gli allievi di Getano Trovato - gli Arnolfini - tornano a casa ... impegnate in serate all’insegna del buon cibo e del buon vino, ma anche e ...