Ho rifiutato perché c' è Barbara D' Urso | il vip che fa a pezzi Carmelita

(Di sabato 19 novembre 2022) Franco Oppini si confessa, nel corso della trasmissione radiofonica Trends & Celebrities, in onda su Rtl 102.5 News, e svela cosa c'è dietro il suo no ad Alfonso Signorini, che per questa edizione lo voleva come concorrente al Grande Fratello Vip, dove lo scorso anno ha partecipato suo figlio Francesco, nato dall'unione con la ex moglie Alba Parietti. L'attore ha rivelato di averlo fatto nonostante la lauta offerta economica ricevuta. Il motivo del rifiuto risiede nell'amore per il teatro, a cui Oppini è profondamente legato, essendo stato uno dei componenti storici del gruppo cabarettistico I Gatti di Vicolo Miracoli. “Da gennaio - spiega l'attore - comincerò le prove di Taxi a due piazze, qui declinato al femminile. Nell'originale c'è un tassista uomo con due mogli, mentre il nostro spettacolo prevede una tassista donna con due mariti". Sul palco del programma teatrale ...