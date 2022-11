“Ho rifiutato il GF Vip per Barbara D’Urso” Alfonso Signorini | no dal famoso della tv

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 19 novembre 2022)ha ricevuto un rifiuto di un concorrente per il GF Vip 7. La notizia è stata confermata dal diretto interessato, che ha tirato in ballo anche. Infatti, il no sarebbe avvenuto per questioni prettamente lavorative. Un vero e proprio colpo di scena, visto che presumibilmente il conduttore non si aspettava questa decisione da parte dell’uomo. La persona in questione ha rilasciato un’intervista a Trend & Celebrities, a Rtl 102.5, e qui ha spiegato nei minimi dettagli la sua scelta. A breve vi racconteremo tutto su ciò che ha dovuto accettare. Un rifiuto di un ipotetico concorrente del GF Vip 7 è arrivato e il pubblico ne resterà deluso. Intanto, mentre Nikita Pelizon e Sarah Altobello erano intente ad avere un dialogo, si è visto ...