Harry Styles e Olivia Wilde si sono lasciati | i motivi della rottura

(Di sabato 19 novembre 2022) Dopo quasi due anni d’amore sembra cheabbiano deciso di mettere fine alla loro storia. Secondo People i due avrebbero preso questa decisione di comune accordo negli ultimi giorni. Alla basepare ci siano delle divergenze e i loro impegni che li tenevano distanti.stati paparazzati insieme l’ultima volta un mese e mezzo fa a New York e poi la regista è stata vista ad un concerto del cantante lo scorso 31 ottobre e anche il 15 novembre allo show di Los Angeles. Per questo motivo quasi nessuno si aspettava latrae laand...

gli innamorati hanno condiviso anche un enorme piumone per avvolgersi sotto i flash dei fotografi Nel video del singolo Late night talking il cantante idolo degli adolescenti ha optato ... Una domanda sorge spontanea: vi siete accorti che oramai non c'è concerto di senza che la popstar diventi il bersaglio vivente di oggetti di vario tipo Di certo se ne sono accorti quelli di Rolling Stone , che nelle ultime ore hanno intitolato un articolo proprio ... Perché la gente tira oggetti addosso a Harry Styles E l'ultima volta il lancio di caramelle Skittles gli ha fatto male a un occhio, come dimostrano i video Una domanda sorge spontanea: vi siete accorti che oramai non c'è concerto di Harry Styles senza ... Olivia Wilde supporter numero uno di Harry Styles. Eccola al concerto del fidanzato insieme ai figli Otis e Daisy.