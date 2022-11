Harry Styles e Olivia Wilde | è rottura | ecco perché si sono lasciati

(Di sabato 19 novembre 2022) Sarebbe giunta al capolinea la storia d’amore fra. La regista de La rivincita delle sfigate aveva tradito il suo ex compagno, l’attore Jason Sudeikis, per iniziare la relazione con il cantante circa due anni fa. L’indiscrezione è trapelata da People. Stando a quanto riportato da Biccy.it la decisione di mettere la parola fine al loro rapporto è stata presa di comune accordo. Queste le parole di una fonte vicino alla ormai ex coppia: Lui è ancora in tournée e ora va all’estero. Lei si sta concentrando sui suoi figli e sul suo lavoro a Los Angeles.due vite molto distanti adesso. È una decisione molto amichevole senza discussioni.ancora molto amici. Il fatto è che in questo momento hanno priorità diverse che li tengono separati. Tra impegni e ...

Il 2022 non smette di sorprendere con le rotture tra Vip. Nella notte è giunta un'altra notizia:e Olivia Wilde si sono lasciati . Sono stati insieme per due anni, ma adesso pare che l'amore sia finito. A dare la notizia è stato il sempre ben informato Page Six , che a distanza di ...Secondo alcune fonti vicine alla coppia i due si sarebbero presi una pausa per concentrarsi sulle rispettive carriere: "Sono ancora molto amici, la decisione è stata presa di comune ...Olivia Wilde aveva tradito il suo ex compagno per iniziare la relazione con Harry Styles. I motivi della rottura stando alle ...Hanno fatto sognare i fan, ma anche tra loro è finita: è arrivata la notizia sulla fine della loro storia e come l'avrebbero affrontata ...