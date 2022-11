Harry minaccia Camilla per “scandalo sessuale” | lettera di dimissioni da €97 mln | In pericolo la monarchia

(Di sabato 19 novembre 2022) Giorni turbolenti per, che mentre si trova a gestire la chiusura di un contratto dal valore di 97 milioni di eurodi rivelare dettagli oscuri a proposito della sua persona. Trema lareale inglese, ecco tutto ciò che sta accadendo. Il contratto da 97 milioni di euro Arriva da Dan Wootton, esperto in questioni reali, l’invito a stracciare il contratto da 97 milioni di euro proposto da Netflix.dovrà decidere se ascoltare l’esperto e quindi procedere con ladi, oppure se fare di testa sua. L’invito arriva dopo che il colosso dello streaming ha approvato e mandato in onda l’ultima stagione di The Crown, nella quale la Famiglia Reale è stata trattata senza rispetto. Firmare la ...

Deve avere una "catarsi alla Dirty". Questo mi ricorda reazioni simili allo scambio di ... in particolare con la crescentedella NATO e l'intensificazione del regime neonazista in ...Deve avere una "catarsi alla Dirty". Questo mi ricorda reazioni simili allo scambio di ... in particolare con la crescentedella NATO e l'intensificazione del regime neonazista in ...Harry sarebbe di fronte a una situazione finanziaria disastrosa, il suo conto in banca è in rosso e questo perché lui e Meghan Markle spenderebbero molto più di quanto guadagnano, malgrado i contratti ...Il documentario di Netflix del principe Harry e Meghan Markle andrà in onda tra poche settimane, secondo quanto affermato oggi da fonti del settore. Il Duca e la Duchessa di Sussex avrebbero cercato ...