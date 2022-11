Hakeem Jeffries | il democratico tutto rap e Bibbia che aspira a prendere il posto della Pelosi

(Di sabato 19 novembre 2022) Con la risicatissima conquista repubblicanaCamera, Nancy, deputata da trentacinque anni e speaker per tre mandati, ha colto l’occasione per lasciare il comando del Partito, continuando a rappresentare il distretto di San Francisco. L’ottantaduenne è stata una delle principali nemiche di Donald Trump e del populismo degli ultimi anni, una delle poche a non aver mai avuto remore nell’avvertire gli americani che c’era un pericolo, ancora prima che avvenisse l’attacco al Congresso del 6 gennaio. Nel 2020 ha strappato in diretta i fogli del discorso sullo stato dell’Unione pronunciato da Trump poco prima. La folla trumpiana l’ha odiata come pochi e non è raro vedere ai comizi magliette e spille con la sua faccia trasformata in diavolo. A ottobre un uomo è entrato a casa sua con ...

Il rappresentante democratico ha annunciato la sua candidatura per sostituire Nancy Pelosi alla leadership del partito, dopo che l'attuale presidente della Camera ha dichiarato di non volersi ricandidare. Ora il suo testimone potrebbe passare al 52enne afroamericano di New York, in lizza per la successione insieme a Katherine Clark del Massachusetts e Pete Aguilar della California.