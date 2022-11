Grande Fratello Vip | anche Alberto De Pisis positivo al Covid | ecco tutti gli isolati Giaele De Donà | “Come Squid game…”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 novembre 2022) “game, l’ultimo che rimane…”. Così una concorrente,Deha descritto, con un’immagine evocativa, quanto sta accadendo dentro la casa delVip. Dopo Wilma Goich, un altro partecipante è infatti risultatoal. Si tratta diDe, conosciuto per la sua storia con Taylor Mega, dopo la quale ha detto di essere omosessuale. “In seguito ai quotidiani controlli medici, oggiDeè risultatoal-19. Il concorrente è in buone condizioni ed ha lasciato momentaneamente la Casa per essere isolato. Rientrerà appena possibile”, ha fatto sapere la produzione via Twitter. In seguito ai quotidiani ...