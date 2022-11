Gran gala di beneficenza | Finizio in concerto a Villa Royal per i bambini di “Casa Tonia”

(Di sabato 19 novembre 2022) Raccogliere fondi per l’acquisto di giocattoli da donare aidella Comunità di accoglienza “di”, in vista delle imminenti festività natalizie. È questo l’obiettivo dell’evento diche si terrà sabato 26 novembre, a partire dalle ore 21.30, nella meravigliosa struttura dia Giugliano in Campania. Una esclusiva cena di, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

PIANETAMOUNTAINBIKE.IT

... ma Victor Osimhen , che egualmente era in ballo come miglior giovane giocatore (categoria in cui poi ha vinto battendo gente del calibro di Gavi e Valverde) non si è presentato a Dubai nelGalà ...La stagione 2022 si chiude infatti domenica 20 novembre con la disputa delPremio Unione ... Da questo lato la società Modenese ha allestito un pranzo diche si potrà prenotare sia per singoli,... AL GRAN GALÀ RAMPITEK TORNANO I COMICI: SI PRESENTA IL CAMPIONATO ITALIANO MARATHON PLÁCIDO DOMINGO PROTAGONISTA NEL GALA VERDI – MARTEDì 22 NOVEMBRE AL TEATRO MUNICIPALE ... Sul podio Francesco Ivan Ciampa, regolarmente invitato a dirigere nei maggiori teatri, già molto apprezzato ...La rassegna di concerti MusicaViva, diretta dal Maestro Valeria Ferrara, festeggia i suoi primi dieci anni di attività con il Gran Galà MusicaViva, un ...