Gloria Peritore | ' Con #Fighttheviolence insegniamo il rispetto tra i giovani'

La Gazzetta dello Sport

Non fermarsi è nella sua natura combattiva. Per lasciare un segno, sempre e comunque., stella della kickboxing italiana, incide anche fuori dal ring. Come In vista della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il prossimo 25 novembre, "The Shadow Project" - ...... Wide srl (gold sponsor) e infine ''The Shadow project'', onlus nata per assistere le donne vittime di violenza, promossa dalla campionessa del mondo di kickboxing