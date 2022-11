Giuliano Ruffini | arrestato il mercante dei dipinti falsi

CASTELNOVO MONTI (Reggio Emilia) - Un 77enne critico d'arte, il vettese, è stato arrestato nella tarda mattinata odierna dai carabinieri di Castelnovo Monti, che hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte d'...Un 77enne,, originario della provincia di Parma e residente a Vetto, nell'Appennino reggiano, nella tarda mattinata odierna è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia ...Reggio Emilia, l’uomo, 77 anni, avvistato recentemente a bordo di un fuoristrada nero. Per la polizia francese sarebbe coinvolto in un traffico di opere d’arte falsificate ma i giudici italiani non la ...Il 77enne originario di Vetto è stato arrestato dai carabinieri di Castelnovo Monti che hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emesso per i reti di truffa, riciclaggio e ...