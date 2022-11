Giandavide De Pau | chi è il presunto killer delle prostitute di Roma | è l' ex autista del boss Michele Senese

2022 - 11 - 19 14:25:40 Il sospettato èDeL'uomo sospettato dell'omicidio delle tre donne a Roma èDe. Il 51enne è stato autista del camorrista Michele Senese, arrestato nel 2020 e ritenuto uno dei più ...Si chiamaDe, il 51enne, italiano fermato questa mattina perché sospettato del triplice femminicidio in Prati . De, era l'autista di Michele Senese, nonché suo guardaspalle, è attualmente in ...È Giandavide De Pau l'uomo sospettato dell'omicidio giovedì di tre donne a Roma, nel quartiere Prati. Il 50enne è ben noto alla giustizia: è stato infatti l'autista di Michele Senese, boss della ...C'è un sospettato per i tre omicidi avvenuti giovedì nel quartiere di Prati a Roma. Le vittime erano tre prostitute, due cinesi e una colombiana, uccise nelle loro abitazioni, ...