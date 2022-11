GF Vip | la madre di Edoardo Donnamaria su Antonella Fiordelisi | “Sono preoccupata”

Ladi Selvaggia Lucarelli: la lotta all'Alzheimer e al Covid Nadia, oltre ad aver contratto il Covid, era malata da tempo di Alzheimer . La donna era ricoverata in ospedale da inizio novembre ...Leggi Anche Soleil Sorge ricorda il suo provino al 'GF': 'Volevo dare il massimo, ma non sapevo ... Quando raccontavo questi episodi a miami diceva sempre di non dare importanza a ciò che ...GF Vip 7, perché la mamma di Edoardo Donnamaria è preoccupata Durante l’ospitata a Forum, la madre del concorrente del GF Vip 7 non ha spiegato apertamente come mai è preoccupata GF Vip 7, la mamma ...Grave lutto per la giurata di Ballando con le Stelle: nelle scorse ore si è spenta sua madre, Nadia. L'annuncio è arrivato via social ...