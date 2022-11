GF Vip | ex di Oriana Marzoli la sbugiarda | “Stava con me fino a…” poi il piano studiato a tavolino

(Di sabato 19 novembre 2022)Marzolì è entrata da poco tempo nella casa del GF Vip eppure sta già generando molto sgomento a causa di svariate faccende. Tra di esse, a generare particolare clamore è sicuramente la frequentazione che la donna ha intrapreso con Antonino Spinalbese. Ad ogni modo, in queste ore, un suo ex abbastanza famoso ha deciso L'articolo proviene da KontroKultura.

Marzoli e Antonino Spinalbese potrebbero essere la seconda coppia del Grande Fratello7 , ma sulla modella venezuelana ha qualcosa da dire Luca Daffré . L'ex naufrago dell'ultima Isola dei ...La sorella di Micol Incorvaia, Clizia , si è scagliata duramente contro le due coinquiline del Grande Fratello, Antonella Fiordelisi eMarzoli per ripetute e gravi offese che hanno rivolto a Micol . Gf, Clizia Incorvaia interviene difenendo la sorella Micol dalle offese di Antonella e...Un ex naufago dell'Isola dei Famosi ha svelato la verità sul suo rapporto con Oriana Marzoli poco prima di entrare al GFVIP 7: ecco cosa è accaduto!La sorella di Micol Incorvaia, Clizia si scaglia duramente contro le due coinquiline del Grande Fratello Vip per le gravi offese che le hanno rivolto.