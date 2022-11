Gf Vip 7 | Orietta Berti risponde alle critiche | “Io poco incisiva? Ecco cosa penso”

Berti al GFnei panni di opinionista è stata un po' come la presenza di Elenoire Ferruzzi come concorrente. Aspettative altissime e altrettanta delusione finale. Chi si aspettava, infatti, ...... ogni lunedì sera l'appuntamento con il "Grande Fratello" è una certezza (Canale 5, ore 21.20), dove le opinioniste Sonia Bruganelli eBerti punzecchieranno i concorrenti come i ...E ancora, ospiti del talk show di Canale 5 Lorella Cuccarini ovvero professoressa di Amici, l’opinionista del Grande Fratello Vip Orietta Berti ed Elisabetta Gregoraci. Inoltre, una grande sorpresa ...Orietta Berti al GF Vip nei panni di opinionista è stata un po’ come la presenza di Elenoire Ferruzzi come concorrente. Aspettative altissime e altrettanta delusione finale. Chi si aspettava, infatti, ...