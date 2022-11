Gf Vip 7 | Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli | scenata di gelosia e pace h0t sotto le lenzuola!

Leggi su isaechia

(Di sabato 19 novembre 2022) Dopo l’ingresso all’interno della Casa del Gf Vip 7,è diventata una delle protagoniste dell’edizione. La ragazza continua infatti a far discutere per il rapporto con, fatto di tensioni ma anche di teneri momenti. Ieri i concorrenti si sono riuniti per fare un gioco, e ne è scaturito un battibecco tra l’hairstylist e Giale De Donà. La sera,, invece di andare direttamente dache lo stava aspettando in camera, è rimasto a punzecchiare Giaele. La ragazza si è infastidita per il comportamento die gliel’ha fatto presente, rendendosi protagonista di una vera e propriadibuona fortuna con? #gfvip ...