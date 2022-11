Germania | Neuer | «Non abbiamo paura | indosserò la fascia “One Love”»

(Di sabato 19 novembre 2022) Manuel, portiere e capitano della, ha ribadito in conferenza stampa che indosserà la“One” Manuel, portiere della, ha ribadito in conferenza stampa che indosserà la“One”, per sostenere la comunità LGBTQ+. PAROLE – «Sì,lail sostegno dei vertici della nostra federazione con il presidente, e non». L'articolo proviene da Calcio News 24.

