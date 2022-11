GdS – Napoli | Kvara e Kim verso il rinnovo | De Laurentiis blinda i suoi gioielli

Leggi su justcalcio

(Di sabato 19 novembre 2022) 2022-11-18 09:43:57 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la GdS: Sono iniziate le trattative con il georgiano e il coreano per prolungare al 2028. C’è la voglia di accordarsi. E di togliere la clausola di rescissione del difensore Se a luglio qualcuno avesse prospettato l’attuale situazione delin classifica e l’esplosione deinuovi, in città si sarebbe rischiato di esser presi per pazzi o per parenti stretti di De. All’epoca, sembra passato un secolo, l’unico K2 era quella montagna di Kalidou Koulibaly, rimpianto per la sua partenzai lidi inglesi della Premier. Erano solo quattro mesi fa matskhelia era solo un codice fiscale complicato da pronunciare per i tifosi (oggi invece tutti allo stadio ne ...