Futból e politica La Seleção ultra-politicizzata e la Selección che potrebbe esserlo presto in Qatar da favorite

(Di sabato 19 novembre 2022) Gli animi in Brasile sono divisi a causa degli strascichi delle elezioni, con i fan di Bolsonaro che hanno adottato la verdeoro come uniforme di battaglia e Neymar in prima linea. In Argentina sono i peronisti al potere a tifare per Messi e compagni, per distrarre un paese provato dalla crisi e da un’inflazione al 120%