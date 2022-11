FTX | la vicenda delle cripto dalle stelle alle stalle | cos’è successo davvero?

(Di sabato 19 novembre 2022) Unaexchange più note al mondoha raggiunto l’apice della sua esistenza, diventando soltanto un lontano ricordo. Il suo ritorno è improbabile – Computermagazine.itUna exchange di dimensioni notevoli che fallisce? Tutte levalute hanno il suo inizio e la loro fine, tuttavia ogni cosa può giungere al termine in grande stile. Questo non è il caso di FTX, cioè uno degli exchange più grandi al mondo che ha dichiarato bancarotta l’11 novembre creando buco non indifferente nel mercatovalute. Ma di quale compagnia stiamo parlando? Venne fondata nel 2019 da Sam Bankman-Fried, miliardario americano di 30 anni che è riuscito ad evolverla sino a superare Binance sotto alcuni punti di vista, come il fatto che avessero una fama ben più nota ed una sede principale del tutto ...

Unache ha ripercussioni anche in Italia e su cui si sta attivando l'associazione Codici, ... Segretario Nazionale di Codici " basta considerare che per molti esperti il caso diè la Lehman ...L'impatto sull'ecosistema crypto Per ora l'impatto dell'implosione disui mercati crypto è ... una volta lasciatosi alle spalle questo scandalo, il vincitore assoluto sarà: Da questa...Licenziamenti in massa e uffici vuoti. Per adesso Big Tech è in controtendenza perché l’economia americana nel suo insieme continua ad accrescere l’ooccupazione. Ma in questo momento è l’epicentro di ...È ora di accelerare su Mica. Per il commissario Consob Paolo Ciocca, questo è quasi un mantra ormai. Però la vicenda di Ftx e le conseguenze a catena sul mercato hanno posto in modo ancora più drammat ...