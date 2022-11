Frattesi Roma | assalto giallorosso | tre baby contropartite tra cui scegliere

(Di sabato 19 novembre 2022)del clubal centrocampista: ci sono treper il Sassuolo Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, a breve latenterà l’a Davide, dopo averlo fallito in estate. Per il Sassuolo, oltre ad un 30% sulla futura rivendita, anche il cartellino di una giovane contropartita. Tra quelli tra cuici sono Bove, Tahirovic e Volpato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... il Napoli è anche sulle tracce di Davide, il centrocampista classe 1999 del Sassuolo, già nel giro della Nazionale . Nessuna voglia di alimentare aste, visto che sul giocatore c'è lae ...È un grande giocatore ", si capisce perché la, facendo leva anche della volontà del giocatore, ... Il club giallorosso d'altronde, oltre al feeling diretto con, ha due chiavi per arrivarvi.La Roma non molla la pista Frattesi. I giallorossi per il centrocampista sono pronti ad offrire tre giovani Il dialogo sotterraneo che è incorso tra la Roma e Davide Frattesi, in fondo, ha un sapore d ...Il Napoli nelle ultime ore si è mosso con decisione su Davide Frattesi del Sassuolo. Il calciatore neroverde, che in estate poteva finire alla Roma, sarebbe in cima alla lista di Cristiano Giuntoli.