Francia in ansia per il Mondiale | c’è la notizia su Benzema!

(Di sabato 19 novembre 2022) La, in preparazione alin Qatar, ha svolto una seduta di allenamento oggi a Doha: i campioni in carica esordiranno martedì 22 novembre contro l’Australia. Benzema e Varane ancora a parte Alla seduta odierna non erano presenti due fuoriclasse della formazione di Deschamps, Karim Benzema e Raphaël Varane. BenzemaQatar L’attaccante francese, fresco di Pallone d’Oro, è reduce da un periodo difficile, condizionato da problemi fisici. Anche il difensore, in forza al Manchester United, sta recuperando da un infortunio. In forte dubbio, dunque, la presenza dei due giocatori francesi nella partita d’esordio dei Blues contro l’Australia.