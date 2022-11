Francesco Oppini | figlio di Alba Parietti | arriva l’annuncio | riguarda la compagna Francesca Viverit

... il programma che va in onda in radiovisione su RTL 102.5 News dalle 13 alle 15 conFredella, Silvia Annichiarico e Virginia Tshang, arriva in collegamento Franco. Che svela di aver ...... il programma che va in onda in radiovisione su RTL 102.5 News dalle 13 alle 15 conFredella, Silvia Annichiarico e Virginia Tshang, arriva in collegamento Franco. Che svela di aver ...Francesco Oppini ha letteralmente conquistato il pubblico qualche anno fa nella Casa del "Grande Fratello Vip" e, da allora non è ...Gli ascolti di Pomeriggio 5 sono in caduta libera ma Barbara D'Urso è una certezza. Un super vip rifiuta il GF per lei.