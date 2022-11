FOTO Gaia Sabbatini | ultimi scatti dal Kenya | allenamenti sui tronchi per l’amazzone della savana

Leggi su oasport

(Di sabato 19 novembre 2022) È terminata l’avventura indi. La campionessa azzurra dei 1500 metri ha svolto un periodo diin Africa (come peraltro anche il noto connazionale Yeman Crippa, campione d’Europa in carica dei 10000 metri) per prepararsi al meglio in vista di un 2023 che, nelle intenzioni, dovrà portarla ad un ulteriore salto di qualità. La 23enne abruzzese ha pubblicato una serie di storie in cui emerge già un pizzico di nostalgia per il Continente Nero. La nativa di Teramo mostra i luoghi incontaminati dove si è allenata, rivelando di aver corso anche su alcuni. Una vera e propria amazzone, che ha raccontato anche di aver sviluppato una bella amicizia con la popolazione locale. Attraverso il proprio profilo Instagram, ...