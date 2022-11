FOTO – Altro che sosta per i tifosi | nuovo striscione per il Napoli allo stadio Maradona!

(Di sabato 19 novembre 2022) È tempo diMondiali, ma idelnon vanno in “pausa”. Tifo costante quello che sta popolando il Diego Armando Maradona e che accompagna i calciatori azzurri verso i grandi traguardi, con i partenopei in cima alla classifica. Affetto dimostrato attraverso cori e striscioni, con il “saluto” prima dellagià arrivato in campo, con il bellissimo messaggio che la Curva B ha voluto lanciare ai ragazzi di Luciano Spalletti, dagli spalti, in occasione di-Udinese, praticamente una settimana fa. Adesso ilasciano une lo fanno all’esterno dell’impianto di Fuorigrotta. Continuano ad incitare e lo fanno con un chiaro messaggio: “Avanti così!”Mondiali,...

