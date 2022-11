Forza Italia e Lega smentiscono il “patto federativo” Berlusconi | «Siamo indispensabili»

(Di sabato 19 novembre 2022) Doppio petto blu d’ordinanza, sorriso smagliante e una certezza, quella «di essere ancoraal nostro Paese». Un Silvioin grande forma ha tenuto a battesimo oggi a Milano la nuova sede del coordinamento regionale di, in via Vincenzo Monti. Un evento che, ha detto il Cavaliere, è qualcosa di più di una inaugurazione: è «un fatto simbolico». «Da qui vogliamo ripartire per conquistare tutta, per avere una sede in tutti i Comunini», ha chiarito il leader azzurro, rivendicando che c’è ancora bisogno del suo partito.le indiscrezioni sul “” Affermazioni che arrivano nel pieno delle ...

"Non è solo l'inaugurazione di una sede di Forza Italia ma è un fatto simbolico: da qui vogliamo ripartire per conquistare tutta l'Italia, per essere presenti in tutti i Comuni". Sono le parole di Silvio Berlusconi subito dopo il taglio del ...

MILANO (ITALPRESS) – "Ripartiamo da Milano per riconquistare l"Italia". Lo ha detto Silvio Berlusconi, presidente di Forza ...

Roma, 19 nov. Forza Italia proporrà di inserire nella legge di Bilancio una norma in grado di produrre "un milione di posti di lavoro" tramite l'abolizione delle…