Formula 1 | prima fila Red Bull nell’ultima gara della stagione Ad Abu Dhabi Leclerc terzo dietro a Verstappen e Perez

(Di sabato 19 novembre 2022)tutta Rednel Gp di F1 di Abu, ultimo appuntamento del mondiale. Il campione del mondo Maxha chiuso in pole position con il tempo di 1.23.824 precedendo il compagno di squadra Sergioe le due Ferrari.Charlese quarto Carlos Sainz per una secondatutta rossa, davanti alle due Mercedes di Lewis Hamilton e Gerofe Russell in terza. Settimo tempo per Lando Norris, seguito da Esteban Ocon, mentre Sebastian Vettel, all’ultimacarriera, partirà nono, davanti a Daniel Ricciardo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

