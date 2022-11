Fonseca | «Allenare a Roma è difficile | ma Roma è un momento unico nella carriera di un allenatore»

(Di sabato 19 novembre 2022) Paulosi racconta in uno speciale dedicato a lui, “Le strade di”, che andrà in onda domenica su Sky Sport 24.è statodelladal 2019 al 2021, prima dell’arrivo di José Mourinho. Nelle anticipazioni pubblicate dal Corriere dello Sport, il tecnico spiega cosa vuol direla squadra della Capitale. “Laè un club diverso, le persone sono molto calorose anche se non è facile, sappiamo tutti che non è facile essere, maè undi un. E’ stato un periodo ...

...direttore sportivo esenza questa figura non è facile, ma poi è arrivato Tiago Pinto e le cose sono state molto chiare per me' . Queste le parle dell'ex tecnico della Roma, Paulo, ...Pauloha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport. L'allenatore portoghese ha ... E' stato un periodo difficile perché sono stato senza direttore sportivo esenza questa ..."La Roma e' un club diverso, le persone sono molto calorose anche se non e' facile, sappiamo tutti che non e' facile essere allenatore ...Grande appuntamento su Sky Sport: domani andrà in onda l'intervista esclusiva rilasciata da Fonseca a Valentina Mariani ...