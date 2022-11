Fiorentina | Nico Gonzalez | “Sto male | voglio stare con la mia famiglia”

(Di sabato 19 novembre 2022) “Stocon la mia”. Queste le parole diai microfoni della ‘Tgr Rai-Toscana’ che ha dovuto rinunciare al Mondiale in Qatar con l’Argentina per un infortunio, e che per questo motivo oggi ha fatto ritorno a Firenze. “Penso di sì. Guardate come sto adesso” ha risposto, quando gli è stato chiesto se adesso si debba rimettere in gioco con la. “Vediamo come continuo”. Nelle prossime ore il sudamericano sarà visitato al centro sportivo ‘Davide Astori’ di Firenze dallo staff medico gigliato, con la Federcalcio argentina che parla di possibile recupero fisico in tre settimane mentre la società viola sarebbe preoccupata dalla lesione di secondo grado alla coscia sinistra ...

Commenta per primo Il giorno dopo l'infortunio che l'ha escluso dal Mondiale, l'attaccante dell'Argentina e dellaGonzalez ha scritto un lungo post suoi suoi profili social : 'Ieri è stata una giornata molto triste e molto difficile da accettare nella mia testa, perché sarò escluso dai Mondiali a ...Un colpo al cuore. Per il calciatore dellaGonzalez , la mancata partecipazione al Mondiale per colpa di un infortunio ha rappresentato la fine di un sogno come ha spiegato lo stesso calciatore con un post pubblicato su ...Gaetano D'Agostino, ex centrocampista della Fiorentina ora allenatore, ha parlato in esclusiva a Radio Firenzeviola durante la trasmissione Viola weekend. Sulle voci attorno a ...Nico Gonzalez è tornato a Firenze dopo il nuovo infortunio patito ieri con l'Argentina in Qatar. Come mostrano le immagini in anteprima del TgR Rai Toscana, l'attaccante della Fiorentina è passato ...