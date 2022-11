Fiorentina | Nico Gonzalez è tornato | «Come sto? Male Adesso voglio stare con la mia famiglia»

Guardate come sto adesso ' ha rispostoGonzalez, quando gli è stato chiesto se adesso si debba rimettere in gioco con la. 'Vediamo come continuo' . Nelle prossime ore il sudamericano ...Commenta per primo Il giorno dopo l'infortunio che l'ha escluso dal Mondiale, l'attaccante dell'Argentina e dellaGonzalez ha scritto un lungo post suoi suoi profili social : 'Ieri è stata una giornata molto triste e molto difficile da accettare nella mia testa, perché sarò escluso dai Mondiali a ...Gaetano D'Agostino, ex centrocampista della Fiorentina ora allenatore, ha parlato in esclusiva a Radio Firenzeviola durante la trasmissione Viola weekend. Sulle voci attorno a ...I Mondiali di Qatar 2022 sono sempre più vicini. La prima edizione di Coppa del Mondo invernale sta per iniziare: il 20 novembre, infatti, è in programma il via. Fino al 18 dicembre, dunque, giorno ...