Fiorentina | Nardella | «Lo stadio? Disponibili ad incontrare il club»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 19 novembre 2022) Il sindaco di Firenze, Dario, ha parlato ad un incontro con i cittadini sulla riqualificazione delloArtemio Franchi e sul quartiere di Campo di Marte. Di seguito le sue parole, riportate dall’ANSA.– «Noi non abbiamo ricevuto alcuna istanza formale dallain merito alle modalità di gioco della squadra al Franchi durante il cantiere, abbiamo dato pienatà alper vederci in un ogni momento, anche domani. Le opere connesse al Viola Park non dipendono dal Viola Park ma dalle leggi dello Stato, non le decide la. Il progetto della tramvia di Bagno a Ripoli esiste da molto prima di sapere se laavrebbe fatto il Viola Park e i tempi sono rispettati: la linea di Bagno a Ripoli sarà ...