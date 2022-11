Fiorello ’sbeffeggia’ il Tg1 nel nuovo promo di Viva Rai2

(Di sabato 19 novembre 2022)Trae il Tg1 più di qualcosa è rimasto in sospeso. D’altronde, può all’artista siciliano andare giù la dipartita dalla mattina di Rai 1, voluta dal telegiornale, per essere dirottato su Rai 2? Giustamente no. Ed è così che neldiil tg diretto da Monica Maggioni viene simpaticamente schernito.fa il “disturbatore”, come se ne vedono – realmente – durante i notiziari, fingendo di sbeffeggiare i malcapitati giornalisti del Tg1 (tg scelto proprio a caso!): all’inizio delse la ride alle spalle di Roberto Chinzari, alla fine simula un’irruzione in studio durante la conduzione di Elisa Anzaldo, suonando la campanella appena ricevuta dalle mani del premier ...

Recentemente, infatti, ha pubblicato un video in cuii senatori che hanno bocciato il ... E in uno sketch con, ancora, proprio lo scorso anno portò in scena un florilegio di luoghi ...Recentemente, infatti, ha pubblicato un video in cuii senatori che hanno bocciato il ... E in uno sketch con, ancora, proprio lo scorso anno portò in scena un florilegio di luoghi ...