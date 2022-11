Film horror italiani degli anni ' 60 e ' 70 | i castelli protagonisti

T." come di un"per le persone che siamo, che siamo state, che vogliamo tornare a essere, che parla al cuore di tutti". Il maestro dell'Dario Argento, invece, ricorda il pupazzo di "...Menga' (1971), 'La ragazzina' (1975) e la serie di culto 'Emanuelle nera', frequentando anche l'per il'Zombi Holocaust' del 1980 e il crossover 'Porno Holocaust' di Joe D'Amato. E poi ...I due migliori film attualmente in sala e un titolo in streaming da non perdere. Ecco cosa guardare nel fine settimana ...Nel primo trimestre del 2023 i principali produttori di film horror fonderanno le loro società cinematografiche, creando di fatto un monopolio. In preparazione la nuova trilogia de "L'Esorcista" ...