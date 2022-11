Ferrari | Binotto | «Non so se sarò il Team Principal della Ferrari nel 2023»

(Di sabato 19 novembre 2022) Mattiasmentisce le voci su una sua possibile sostituzione alla guidaScuderia. Nei giorni scorsi era infatti circolata insistentemente la notizia secondo cui ildeldi Maranello aveva perso la fiducia dei vertici dell’azienda, e che la sua sostituzione con Frederic Vasseur, suo omologo in Alfa Romeo, era ormai cosa fatta. Voci poi seccamente smentite dalla stessaattraverso un comunicato ufficiale. «I rumors sono legati anche all’attenzione che c’è sulla– ha detto nella conferenza di Yas Marina -. Quando hanno cominciato a circolare ho parlato con il presidente Elkann e da lì è nato il comunicato che conoscete in cui abbiamo sottolineato che ...

